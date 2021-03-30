تعديل البيانات.. «الأحوال المدنية» تستعرض خدماتها الإلكترونية

استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمات تعديل البيانات في السجل المدني الإلكترونية التي تقدمها من خلال منصة أبشر.

وشاركت الأحوال المدنية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجراف" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "تعرف على خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدمات‎الأحوال المدنية الإكترونية عبر منصة أبشر.

وأوضحت وكالة الأحوال المدنية، أن خدمة تعديل البيانات في السجل المدني شتمل تعديل المؤهل الدراسي وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية وتصحيح الحالة الاجتماعية فضلًا عن ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.

وحددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية وطريقة الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد

- اختيار خدمات من أيقونة خدماتي

- اختيار الأحوال المدنية

- اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية

- الضغط على طلب جديد

- اختيار الخدمة المطلوبة واستكمال الإجراءات الخاصة بالخدمة

يذكر أن وزارة الداخلية، في إطار مواصلتها التوسع في خدماتها الإلكترونية التي تقدمها عبر منصاتها المختلفة تسهيلًا للمواطنين والمقيمين؛ أعلن عن إضافة للأحوال المدنية (5) خدمات جديدة لقائمة خدمات منصة «أبشر أفراد»، تمثلت في خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي، وخدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، وخدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، وخدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، وخدمة تحسين المطورة.

كما أطلقت النسخة المطورة من خدمة أشر الموجهة للصم وضعاف السمع، التي تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية (QR Code) مع مترجم لغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كل محطات تقديم الخدمة بالأحوال المدنية حول المملكة.

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