السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على محافظات المويه وتربه والطائف



الطائف 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمشيئة الله تعالى اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، المويه، وتربة، والطائف، تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وتستمر حتى الساعة الـ 5 صباحا.

// انتهى //

01:19ت م

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