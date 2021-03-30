السعودية اليوم / المكسيك تسجل 1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 203 وفيات



مكسيكو سيتي 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

سجلت المكسيك 1292 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها أمس "الاثنين" إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 2,227,842، فيما بلغ إجمالي الوفيات 201826.

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مكسيكو سيتي 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسسجلت المكسيك 1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 203 وفيات.وأشارت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها أمس "الاثنين" إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 2,227,842، فيما بلغ إجمالي الوفيات 201826.// انتهى //00:58ت م0008

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