

محايل 16 شعبان 1442هـ الموافق 29 مارس 2021م واس

بحث محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم في مكتبه بالمحافظة ، المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروع توسعة طريق محايل ـ المجاردة .

وتصدر مشروع ازدواجية كوبري شري محاور الاجتماع حيث جرى استعراض معوقات المشروع مع شركة الاتصالات

وأيضا المعوقات التي تعترض الجزء الخاص بمحافظة بارق من كوبري "شري " إلى حدود المحافظة مع محافظة محايل جنوباً ، ومن ضمنها دوار وتقاطع مركز ثلوث المنظر.

وشدد محافظ بارق على ضرورة سرعة إنجاز أعمال الطريق، مع أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمقاولين لتحقيق ذلك، فيما أبدى مقاول المشروع إبراهيم الفلقي بدوره، استعداده بتنفيذ وإنجاز المشروع وتسليمه في الوقت المحدد له سابقاً.

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محايل 16 شعبان 1442هـ الموافق 29 مارس 2021م واسبحث محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم في مكتبه بالمحافظة ، المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروع توسعة طريق محايل ـ المجاردة .وتصدر مشروع ازدواجية كوبري شري محاور الاجتماع حيث جرى استعراض معوقات المشروع مع شركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء ، وناقش سبل تفادي وقوع الحوادث المرورية التي تسببت فيها الجزيرة الوسطية .وأيضا المعوقات التي تعترض الجزء الخاص بمحافظة بارق من كوبري "شري " إلى حدود المحافظة مع محافظة محايل جنوباً ، ومن ضمنها دوار وتقاطع مركز ثلوث المنظر.وشدد محافظ بارق على ضرورة سرعة إنجاز أعمال الطريق، مع أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمقاولين لتحقيق ذلك، فيما أبدى مقاول المشروع إبراهيم الفلقي بدوره، استعداده بتنفيذ وإنجاز المشروع وتسليمه في الوقت المحدد له سابقاً.// انتهى //00:41ت م0005

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ محايل يبحث مع المسؤولين عن تنفيذ مشروع طريق (محايل ـ المجاردة) معوقات تنفيذه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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