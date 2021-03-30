السعودية اليوم / الإمارات تعلن إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا



أبوظبي 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

أعلنت دولة الإمارات أمس "الاثنين" عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس

وسيُصنع اللقاح بواسطة شركة "سي إن بي جي 42" وهي شركة مشتركة أُنشئت حديثاً بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" أحد أكبر شركات الأدوية في العالم.

وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنوياً، عبر ثلاثة خطوط تعبئة وخمسة خطوط تغليف آلية.

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أبوظبي 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأعلنت دولة الإمارات أمس "الاثنين" عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا ويحمل اسم "حياة - فاكس" وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة.وسيُصنع اللقاح بواسطة شركة "سي إن بي جي 42" وهي شركة مشتركة أُنشئت حديثاً بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" أحد أكبر شركات الأدوية في العالم.وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنوياً، عبر ثلاثة خطوط تعبئة وخمسة خطوط تغليف آلية.// انتهى //00:23ت م0004

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