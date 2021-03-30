السعودية اليوم / تونس تسجل 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس

سجلت تونس 604 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 251169، فيما بلغت حالات الوفاة 8760 منذ بدء الجائحة.

// انتهى //

23:26ت م

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تونس 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسسجلت تونس 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 25 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 251169، فيما بلغت حالات الوفاة 8760 منذ بدء الجائحة.// انتهى //23:26ت م0307

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