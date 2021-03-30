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السعودية اليوم / أمطار على محايل

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محايل 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس
هطلت أمطار خفيفة على محافظة محايل اليوم ، شملت معظم أرجاء المحافظة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
23:26ت م
0306

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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