السعودية اليوم / أمطار على محايل



محايل 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس

هطلت أمطار خفيفة على محافظة محايل اليوم ، شملت معظم أرجاء المحافظة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:26ت م

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