خادم الحرمين الشريفين يوجه بسد احتياجات الأردن من الأوكسجين الطبي

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19".



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه بناء على التوجيه الكريم سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، إضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر، أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأشقاء في الأردن.