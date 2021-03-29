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محمد بن سلمان يبحث مع العاهل الأردني مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

ووفقاً لوكالة الأنباء ، جرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد، والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وتحسين جودة الحياة بها، وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، مما سيساهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وبدوره، رحب الملك عبدالله الثاني بمبادرات ولي العهد السعودي، مؤكداً استعداد الأردن للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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