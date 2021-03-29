السعودية | المملكة تعرب عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

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تعرب المملكة العربية السعودية عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وتثمن المملكة على وجه الخصوص قيادة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء جمهورية مصر الشقيقة وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

وتجدد المملكة وقوفها ودعمها المستمر لمصر وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.