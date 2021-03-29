شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن بندر يطلع على مشاريع «الحرس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اطّلع وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيزعلى سير العمل في المشاريع الإنشائية ومشاريع الصيانة والتشغيل التابعة للوزارة، وأبرز المعوقات التي تواجه وكالة الشؤون الفنية وإدارة المشاريع، كما استعرض عدداً من المشاريع المستقبلية، واطّلع على التقرير السنوي للمدن السكنية وأبرز المبادرات التي تم تنفيذها من قبل وكالة الشؤون الفنية بالوزارة.

وشدد الوزير على أهمية مواصلة تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي وزارة الحرس الوطني.