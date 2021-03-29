السعودية | ولي العهد السعودي يبحث مع عاهل الأردن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يبحث مع عاهل الأردن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، في اتصال هاتفي مع ملك الأردن، عبدالله الثاني، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة.

وتهدف أيضا لتحسين جودة الحياة بها وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، مما سيساهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

كما رحب ملك الأردن بمبادرات ولي العهد، مؤكدا استعداد الأردن للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.

وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن السبت، عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتين تتضمنان عدداً من المبادرات المطروحة من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.

كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ (600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.