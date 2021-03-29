سفير السعودية بالأردن: توجيه خادم الحرمين حول الأكسجين الطبي «أخوي - إنساني»

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، إنَّ توجيه الملك سلمان بسد الاحتياج من الأكسجين الطبي للصحة الأردنية؛ يأتي امتدادًا للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني.

وأضاف السفير السديري، لـ«الإخبارية»، أنَّ مقام خادم الحرمين دائما سبَّاق لمد يد العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة سيقوم، بناء على التوجيه الكريم، بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومضخات وريدية رقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة كورونا (كوفيد -19).

وبناء على التوجيه الكريم سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك امتدادًا للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية؛ لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأشقاء في الأردن.

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