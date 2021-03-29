البصمة والدوام في رمضان.. وزارة «الموارد البشرية»: 5 ساعات يوميًّا

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية المحلية، عن قرارها حول العمل خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث حددت ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان للموظفين المشمولين باللائحة بخمس ساعات يومية تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الثالثة مساء.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، وذلك وفق شروط أهمها ألا يتجاوز من يعملون عن بُعد نسبة ۲5% من موظفي الجهة مع استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة «وقاية»، وتقسيم حضور الموظفين لمقرات العمل على 3 مجموعات، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة.

يأتي ذلك، بسبب استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي وباء كورونا.

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