اللائحة الفنية.. «الغذاء والدواء» تحدد 8 اشتراطات مهمة

بينت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الاشتراطات والمتطلبات التي يجب توافرها في اللائحة الفنية السعودية.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف أكدت خلاله علي شروط اللوائح الفنية الواجب توافرها على قوائم الطعام والمشروبات واللوحات الإلكترونية.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن الشروط الواجب وللازم توافرها في اللائحة الفنية يجب أن تتضمن المتطلبات التالية والتي تتمثل في:

- يجب كتابة اسم المنتج حسب نوعه سواء كان (عصير- كوكتيل- شراب- نكتار)

- يجب الإفصاح عن محتوى المنتج من السعرات الحراريةط

- يجب الإفصاح عن مسببات الحساسية

- يجب الإفصاح عن جميع مكونات المنتج مثل (عصير مشكل يحتوي على برتقال/ تفاح/ مانجو(

- عدم وضع أي عبارات تضليلية مثل (الخلطة السحرية أو عصير الطاقة)

- يجب كتابة العبارة التالية أسفل قائمة العصائر الطبيعية: (بدون سكر مضاف)

- يجب الإفصاح عن كمية السكر المضاف في الخلطات والمشروبات بكتابة العبارة التالية:

"يحتوي على (كمية السكر بالجرام) من السكر المضاف"

-يجب كتابة العبارة التالية بشكل واضح ومقروء: "يحق للمستهلك طلب عدم إضافة السكر في الخلطات والمشروبات"

ونوهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة وضع ملصق يحتوي على عدد من البيانات والمعلومات المهمة تتمثل في التالي:

- يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد البالغ من السكر المضاف أكثر من 50 جرامًا باليوم أي ما يعادل 12 ملعقة صغيرة من السكر

- يجب ألا يتجاوز استهلاك الأطفال من السكر المضاف أكثر من 25 جرامًا باليوم أي ما يُعادل6 ملاعق صغيرة من السكر

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