جامعة نجران تناقش إرهاب الإخوان

نظمت جامعة نجران - بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئاسة أمن الدولة - لقاء عن بُعد بعنوان «وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية»، وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، ومشاركة المدير العام للإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عامر بن بنوان العنزي، وأستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، والباحث في إدارة مكافحة التطرف في رئاسة أمن الدولة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل.

وفي بداية اللقاء رحب السبيعي بالمشاركين، مؤكداً أن اللقاء يُعزز بيان هيئة كبار العلماء، ويأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - على وحدة الصف الوطني، ونبذ الفرقة والاختلاف. وأضاف رئيس الجامعة، أن البيان يأتي ضمن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لجمع الكلمة وتوحيد الصف، ونبذ العنف والتطرف، والحفاظ على أمن واستقرار ورخاء دوت الخليج. وبين السبيعي، أن الجامعة أنشأت وحدة متخصصة للتوعية الفكرية؛ لمحاربة الأفكار الضالة المنحرفة، وهو تأكيد لدور الجامعة في الحفاظ على المجتمع، منوها إلى جهود الدولة لمحاربة الأفكار المتطرفة، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال. وانطلقت فعاليات اللقاء بقراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية.

بعد ذلك أدار مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور يوسف الحازمي اللقاء، حيث قدم في البداية نُبذة تعريفية عن محاربة الجامعة للفكر الضال، وأهمية دور الجامعات في ترسيخ قيم الاعتدال ونبذ كل ما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف من الأفكار الدخيلة والسلوكيات الخاطئة لدى الطلاب والطالبات، بعدها تحدث الشيخ العنزي عن مكانة العلماء، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة، فيما تحدث الدكتور الفهيد عن التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية، وتطرق الدكتور الهليل إلى الحث على الاجتماع ولزوم الجماعة وبيان أساليب جماعة الإخوان في هدم الأصل.