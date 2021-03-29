19 جامعة مشاركة بملتقى الإرشاد

رعى نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، بحضور رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، افتتاح فعاليات الملتقى الثاني للإرشاد الطلابي «منار»، والذي تنظمه – افتراضيا – وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بمشاركة 19 جامعة سعودية، و49 متحدثا.

جهود ملموسة

وأكد الدكتور محمد بن أحمد السديري، أن جامعة جازان تبذل جهودا ملموسة أسهمت في تهيئة الطلبة وتعزيز التفوق والثقة لديهم، وذلك ضمن جهودها في توعية طلباتها، مشيرا إلى أن ملتقى «منار» في نسخته الثانية أكد أهمية التحول الإلكتروني للإرشاد الطلابي في الأزمات، بما يسهم في الوقوف على الآثار النفسية والاجتماعية والسلوكية للطلاب والطالبات، ومن ثم الانطلاق بمجموعة من المبادرات والبرامج سواء توعوية أو تثقيفية، وما قد يتبعها من خدمات إرشادية وأدلة تنظيمية يتم تنفيذها جميعا بأساليب افتراضية.

مناقشة الإرشاد

وأوضح رئيس جامعة جازان أن الجامعة تسعد بتنظيم ملتقى «منار» في نسخته الثانية بمشاركة 49 متحدثا من 19 جامعة لمناقشة ملف الإرشاد الأكاديمي في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية دور عضو هيئة التدريس بصفته محور الإرشاد وضرورة إلمامه بالأنظمة واللوائح، موجها عمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام بضرورة التركيز على عضو هيئة التدريس في الجانب الأكاديمي وتهيئته ليصبح قادرا على عملية الإرشاد. ودشن رئيس الجامعة مبادرة «أرشدني» وتم عرض فيديو عن المبادرة وأهدافها، ثم انطلقت جلسات الملتقى التي أتيحت مباشرة عبر تقنية الاتصال المرئي.