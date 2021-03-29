مشاط يقف على محطات نقل المعتمرين

تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، محطات نقل المعتمرين والمصلين في مركز كدي ومركز الششة، وذلك للتأكد من جاهزية المراكز والخدمات، تزامنا مع قرب شهر رمضان. كما وقف على تفاصيل الخطط التشغيلية، موجها بأهمية بذل كل الجهد والعطاء، لخدمة ضيوف الرحمن وفق معايير رفيعة.

وشدد مشاط، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والعمل بها، لحماية قاصدي بيت الله الحرام من انتشار فيروس كورونا، مع الالتزام باتخاذ التدابير الصحية والوقائية في عمليات التنظيف والتعقيم المكثف لمختلف وسائل النقل، وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا، وذلك بشكل يومي، للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات.

كما وقف نائب وزير الحج والعمرة على استعداد الوزارة المشاركة في تمكين جميع الأعمال المشاركة في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة. والتي أقيمت بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟».

وقال إن هذه المسابقة تساهم في تعزيز الحلول العلمية المبتكرة، وتطوير مفاهيم الرقمنة، والذكاء الاصطناعي في مجال خدمات الحج والعمرة وتطويع مخرجات التحدي لتكون رافدا للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.