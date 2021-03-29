مبادرات في التعلم الإلكتروني

وذكرت عميدة الكلية الدكتورة سهام آل حيدر، أن هناك معايير معتمدة للتقييم بنهاية كل فصل دراسي وإعلان الفائز بالجائزة، والتي تهدف إلى إيجاد حلول لبعض صعوبات التعلم الإلكتروني، وابتكار تقنيات وأدوات حديثة تُسهل عملية التعلم وتجعله جاذبا، مع تصميم محتوى إلكتروني يتفق مع معايير الجودة.
وأوضحت آل حيدر أن المبادرتين تأتيان حرصا من الكلية على التميز في مجال التعلم الإلكتروني، وتجويد العمل، ومواكبة الجديد في مجال التعليم وتقنياته، وتقديم الحلول المبتكرة والممكنة لحل الصعوبات التي تواجه الأعضاء والطالبات على حد سواء في التعلم الإلكتروني وتسهيل توصيل المعلومة واستيعابها.
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