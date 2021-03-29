279 خدمة يقدمها أبشر منذ انطلاقه في 2005

منذ إطلاقه قبل 16 عاما، نجح نظام «أبشر»، التابع لوزارة الداخلية، في تقديم أكثر من 279 خدمة إلكترونية عبر منصاته المختلفة، وذلك تسهيلا للمواطنين والمقيمين. التطبيق الحائز على جوائز عدة، واصل تقديم خدماته الجديدة، وهذه المرة عبر منصة الأحوال المدنية، حيث قدم، أمس، 5 خدمات جديدة لقائمة خدمات منصة «أبشر أفراد»، تمثلت في طلب تعديل المؤهل الدراسي، وطلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، وطلب تصحيح الحالة الاجتماعية، وطلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، وتحسين المطورة.

نسخة أبشر المطورة

كما أطلقت النسخة المطورة من نظام «أبشر» الموجهة للصم وضعاف السمع، التي تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية «QR Code» مع مترجم لغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كل محطات تقديم الخدمة بالأحوال المدنية حول المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية انطلاق خدمة تسجيل وقائع الولادة والوفاة في ممثليات المملكة في الخارج. ستسهل هذه الخدمة، التي ستنفذ من خلال الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية، على المواطنين المقيمين بالخارج طلب تسجيل وقائع الولادة والوفاة التي تحصل لهم في الخارج من خلال ممثليات المملكة في الدول التي يقيمون بها.

كما أطلقت الوزارة الإصدار الثاني من منصة «ميدان»، التي تعد إحدى المنصات الأمنية المتكاملة لدعم قدرات العمل الأمني تقنيا، والتي أشرفت عليها ونفذتها كوادر وطنية من منسوبي وزارة الداخلية. اشتمل الإصدار الثاني للمنصة على 14 إجراء إلكترونيا، من بينها قراءة الهوية الرقمية المحمولة، والاستفسارات الأمنية، والتحقق من تصاريح الحج والعمرة، ورفع الحوادث المرورية لأمن الطرق، وهوية رجل الأمن الإلكترونية.

قطاعات مختلفة

خلال مسيرة «أبشر» منذ إطلاقه، قدم أكثر من 279 خدمة إلكترونية، استهدفت ما يزيد على 20 مليون مستخدم مفعل. وتشمل القطاعات التي تندرج تحت «أبشر»: ديوان الوزارة، والجوازات، والمرور، والأحوال المدنية، وكل هذه القطاعات توجد فيها العشرات من الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في جميع المعاملات.

خدمات أخرى

أطلقت وزارة الداخلية، في 29 مايو 2019، خدمة «فُرجت» التي تتيح عبر تطبيق «أبشر» الفرصة للمواطنين والمقيمين للإسهام في الإفراج عن المسجونين بقضايا مالية غير جنائية، من خلال التطوع بتحويل مبلغ مالي للجهات المعنية بشكل إلكتروني. استفاد من الخدمة في عامها الأول 3281 من المحكومين، بمجموع مبالغ 136 مليونا. وفي العام الثاني، أطلقت نسخة محدثة من الخدمة تتيح ترتيب المحكومين حسب الأكثر حاجة.

وفي 16 ديسمبر 2019، دشن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، 13 خدمة إلكترونية في منصة «أبشر» لعدد من قطاعات الوزارة، من بينها تسجيل مخالفات الذوق العام إلكترونيا، ومبايعة المركبات، والمركبات المحجوزة، والاستعلام عن مخالفات المركبات الأجنبية، وخدمات المستثمر الأجنبي، وخدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة، وتسجيل المواليد، وإصدار سجل أسرة جديد للأمهات، وإصدار سجل أسرة في حالة الزواج. وقد بلغ مجموع الخدمات التي يقدمها «أبشر» 180 خدمة نهاية 2019.

جوائز متعددة

منذ بداية الفكرة وانطلاقها في المملكة، حاز «أبشر» على عدد من الجوائز التي توجت الإنجازات والجهد الكبير المبذول لإتمام النقلة النوعية، والبدء في عصر الخدمة الحكومية الإلكترونية بكل نجاح وتميز، ومن هذه الجوائز: جائزة إنجاز لـ2012 و2014 و2015، وفي 2014 حصل «أبشر» على عدد من الجوائز، تضمنت جائزة المشروع المتميز، وجائزة التميز الحكومية، وجائزة خدمة بوابة التوظيف، وكذلك جائزة خدمة الهوية الرقمية والأكشاك وأجهزة الخدمة الذاتية، وجائزة الجندي المجهول. أما في 2016، فقد حصل «أبشر» على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح المعلوماتية، وأخيرا في 2017 حصل على جائـزة الشـرق الأوسط الـ11 للتميز.

خدمات «أبشر أفراد» الجديدة للأحوال المدنية

- طلب تعديل المؤهل الدراسي

- طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

- طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية

- طلب تصحيح الحالة الاجتماعية

- تحسين المطورة