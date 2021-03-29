جسر مشاة على طريق الملك في جدة

بدأت أمانة جدة تنفيذ أول جسر مشاة يقع على طريق الملك في جدة مقابل ردسي مول، حيث إن هناك العديد من جسور المشاة الجاهزة للاستخدام، والواقعة على طرق وشوارع مختلفة في شمال جدة وجنوبها، تتضمن 4 جسور مشاة جديدة، وجسر مشاة دوار الفلك الذي تم الانتهاء منه مؤخرا. جسور بجدة 01 طريق الملك خالد 02 طريق الملك فهد (حي البوادي) 03 المكرونة 04 الأمير ماجد 05 طريق الحرمين 06 طريق الأمير سلطان 07 طريق المدينة المنورة (شمال شارع صاري) 08 طريق المدينة المنورة (شمال شارع فلسطين) 09 طريق المدينة المنورة (جنوب شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز) 10 طريق المدينة المنورة (شمال شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز) 11 طريق المدينة المنورة (جنوب شارع حراء) 12 طريق المدينة المنورة (شمال شارع الكيال) 13 شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز 14 طريق الملك خالد (شرق شارع الذهب) 15 شارع حائل 16 شارع بني مالك 17 شارع فلسطين 18 طريق الملك فهد 19 طريق مكة القديم (كيلو 2) 20 طريق المدينة المنورة (شمال شارع جراء) 21 طريق مكة القديم (كيلو 4) 22 شارع الذهب 23 طريق مكة القديم (كيلو 10) 24 شارع المائة 25 شارع عبدالله السليمان 26 دوار الفلك جسور المشاة



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