البرمجة والإبداع بتعليم مكة

وتأتي المسابقة سعيا لتحقيق أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية.
وأطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت المسابقة الوطنية الرقمية «مدرستي تبرمج»؛ حرصا على إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية في عالم التقنية والبرمجة، إضافة أنها تهيئ الطلبة للمنافسة المحلية والدولية والدخول في المنظومة العالمية المعرفية؛ لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
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