150 ألف مصحف بالمسجد الحرام

صدرت الموافقة السامية على تزويد المسجد الحرام بـ150 ألفا و500 مصحف، وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن تزويد المسجد الحرام بكتاب الله الكريم يعكس اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال إن الرئاسة العامة تسعى لتحقيق تطلعات القيادة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للارتقاء بالخدمات، في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة المشاعر المقدسة على أفضل وجه وتذليل كافة الصعوبات من أجل راحة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.