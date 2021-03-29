150 ألف مصحف بالمسجد الحرام

وقال إن الرئاسة العامة تسعى لتحقيق تطلعات القيادة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للارتقاء بالخدمات، في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة المشاعر المقدسة على أفضل وجه وتذليل كافة الصعوبات من أجل راحة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.
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