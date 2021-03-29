654 ألفا من المخالفين في نجران

أكد أمين أمانة منطقة نجران، المهندس عيد العتيبي، أنه تم تطبيق النظام في حق 53 من الشركات والمؤسسات والجهات الخدمية المخالفة بمواقع مختلفة في المنطقة، وتم تغريمها 654 ألف ريال خلال الربع الأول من 2021. وأشار إلى أن المختصين بالأمانة يقومون بالمتابعة والمعاينة، ورصد مخالفات المقاولين المنفذين، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية وفقا لنوع المخالفة، ووضع الحلول المناسبة لها، وتحديد مساراتها حسب المخططات والمواصفات المعتمدة لتلك المشروعات، مشددا على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة مشروعات البنية التحتية مراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة، تجنبا لفرض الغرامات النظامية.
وأوضح مدير تنسيق المشاريع ورخص الحفريات، المهندس كرحان آل هتيلة، أن المخالفات المرصودة تم تطبيقها على الشركات والمؤسسات المنفذة مشروعات البنى التحتية بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة.
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