الشورى يحيل مشروع نظام البريد للجلسة العامة

عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن محمد آل الشيخ -عن بعد-، اجتماعها الثالث من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

واستعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والمتضمنة عددا من التقارير التي رفعتها لجان المجلس المتخصصة، تمهيدا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏1) في 22 /‏ 1 /‏ 1435.

كما قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وأحالت الهيئة العامة في الاجتماع تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام البريد.