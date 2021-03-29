السعودية اليوم / المغرب تعلق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى فرنسا وإسبانيا



الرباط 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس

قررت المغرب اليوم تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى فرنسا وإسبانيا ابتداءً من منتصف ليلة الغد، وحتى إشعار آخر.

وأوضحت المديرية العامة للطيران المدني المغربية أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها المغرب؛ للحد من انشار فيروس

// انتهى //

22:23ت م

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الرباط 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسقررت المغرب اليوم تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى فرنسا وإسبانيا ابتداءً من منتصف ليلة الغد، وحتى إشعار آخر.وأوضحت المديرية العامة للطيران المدني المغربية أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها المغرب؛ للحد من انشار فيروس كورونا ، مشيرةً إلى أن الرحلات الخاصة القادمة من هاتين الوجهتين ستخضع لإجراءات مراقبة معززة طبقاً "للبروتوكول" الصحي المحدد من طرف السلطات المختصة.// انتهى //22:23ت م0289

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