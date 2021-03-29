السعودية اليوم / الرئيس الباكستاني يُصاب بفيروس كورونا المستجد



إسلام آباد 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس

أعلن الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم، إصابته بفيروس

وقال الرئيس علوي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": إنه ثبتت إصابته بالفيروس بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لافتاً النظر إلى أنه كان يستعد لتلقي الجرعة الثانية، لكن الأجسام المضادة تبدأ في التطور بعد الجرعة الثانية التي كان من المقرر أن يأخذها بعد أسبوع.

وحث الرئيس الباكستاني شعبه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، متمنياً لجميع المصابين الشفاء العاجل.

// انتهى //

22:03ت م

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إسلام آباد 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسأعلن الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".وقال الرئيس علوي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": إنه ثبتت إصابته بالفيروس بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لافتاً النظر إلى أنه كان يستعد لتلقي الجرعة الثانية، لكن الأجسام المضادة تبدأ في التطور بعد الجرعة الثانية التي كان من المقرر أن يأخذها بعد أسبوع.وحث الرئيس الباكستاني شعبه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، متمنياً لجميع المصابين الشفاء العاجل.// انتهى //22:03ت م0282

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