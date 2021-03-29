السعودية اليوم / اليونان تسجل 1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس

سجلت اليونان 1724 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 255755، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7945.

// انتهى //

21:40ت م

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أثينا 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسسجلت اليونان 1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 65 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 255755، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7945.// انتهى //21:40ت م0275

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