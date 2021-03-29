السعودية اليوم / أمطار متفرقه على منطقة الباحة



الباحة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظتي القرى والعقيق والمراكز التابعة لهما، وعددا من منتزهاتها.

ارتوت على أثرها الأرض, جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

21:05ت م

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