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السعودية اليوم / أمطار متفرقه على منطقة الباحة

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الباحة 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظتي القرى والعقيق والمراكز التابعة لهما، وعددا من منتزهاتها.
ارتوت على أثرها الأرض, جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
// انتهى //
21:05ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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