السعودية اليوم / الجزائر تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 110 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 116946 إصابةً، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81349، مع ارتفاع حالات الوفاة بإجمالي 3084 وفاةً.

// انتهى //

21:04ت م

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الجزائر 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأربع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 82 مريضاً للشفاء.وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 116946 إصابةً، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81349، مع ارتفاع حالات الوفاة بإجمالي 3084 وفاةً.// انتهى //21:04ت م0265

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