

الرباط 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس

قررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي أقرت في الـ13 من يناير الماضي لمدة أسبوعين إضافيين، بدءاً من اليوم الساعة التاسعة مساءً.

وذكر بيان للحكومة، أن هذا القرار يأتي تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية القاضية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة ؛لمواجهة تفشي الفيروس، خصوصاً على ضوء ظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس.

وتتضمن الإجراءات حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية الساعة الثامنة مساءً، إضافة إلى منع إقامة الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.

// انتهى //

20:56ت م

0260





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.