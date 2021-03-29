السعودية اليوم / لبنان تسجل 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 1277 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 366639، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6136 حالة، بعد تسجيل 40 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

// انتهى //

20:35ت م

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بيروت 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 462339 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 366639، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6136 حالة، بعد تسجيل 40 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //20:35ت م0252

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