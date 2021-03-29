السعودية اليوم / الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي تعقد ورشة عمل عن أفضل الممارسات في تصاميم أنظمة السلامة والحماية من الحريق



الرياض 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس

عقدت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي, ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي عن أفضل الممارسات في تصاميم أنظمة السلامة والحماية من الحريق, بحضور أكثر من 200 مشارك من إدارات الأمن الصناعي ومهندسي المشاريع بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة والاستشاريين والمقاولين والجهات الأمنية ذات العلاقة.

ويأتي ذلك حرصاً على رفع مستوى الوعي لدى الجهات المشاركة في تصميم وتنفيذ أنظمة السلامة والحماية من الحريق بالمنشآت البترولية والصناعية والخدمية.

وجرى خلال الورشة تقديم نبذة عما تقوم به الأمانة من جهود في هذا الشأن، واستعراض أفضل الممارسات المطبقة في تصاميم أنظمة السلامة والحماية من الحريق والإجابة عن أسئلة المشاركين واستفساراتهم.

يذكر أن الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي سبق أن نشرت تقريرًا عن أبرز الأخطاء الشائعة في تصاميم أنظمة السلامة والحماية من الحريق على موقع وحدة التراخيص الأمنية المركزية:

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// انتهى //

20:24ت م

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