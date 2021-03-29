السعودية اليوم / "تطوير أداء المجالس البلدية" .. ورشة بظهران الجنوب



ظهران الجنوب 16 شعبان 1442 هـ الموافق 29 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة المجالس البلدية اليوم ورشة عمل تحت عنوان "تطوير أداء المجالس البلدية "عن بعد بالتعاون مع المجلس البلدي لمحافظة ظهران الجنوب.

وأوضح رئيس المجلس البلدي عوض الوادعي أن الورشة اشتملت على أربعة محاور تتضمن التقارير الدورية التي تقدم للمجالس بما يتعلق بالمشروعات والخدمات البلدية ، وفعالية وكفاءة قرارات المجالس البلدية ، وآلية تنظيم جلسات المجالس البلدية وتوثيق المحاضر والقرارات والعلاقة التكاملية مع الجهة التنفيذية من حيث "إقرار الميزانية، وإعداد الخطط، وتبادل المعلومات وإقرار الحساب الختامي".

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19:45ت م

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