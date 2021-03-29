شكرا لقرائتكم تأجيل بث حلقة متحدث التحالف في الصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29
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تأجيل بث حلقة متحدث التحالف في الصورة
بسبب ارتباط العميد تركي المالكي بالسفر للخارج
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعتذر الإعلامي عبدالله المديفر، مقدم برنامج في الصورة، عن بث حلقة الليلة مع متحدث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي.
وقال المديفر عبر تويتر: الأعزاء الكرام ممتن لكرم متابعتكم ودعمكم الدائم لبرنامجكم الأسبوعي في الصورة.. أعتذر منكم عن بث حلقة الليلة مع العميد الركن تركي المالكي؛ بسبب ارتباطه الطارئ الذي أخّر وصوله من مهمة خارج المملكة.. كل الشكر لكم”.
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