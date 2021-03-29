تأجيل بث حلقة متحدث التحالف في الصورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتذر الإعلامي عبدالله المديفر، مقدم برنامج في الصورة، عن بث حلقة الليلة مع متحدث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي.

وقال المديفر عبر تويتر: الأعزاء الكرام ممتن لكرم متابعتكم ودعمكم الدائم لبرنامجكم الأسبوعي في الصورة.. أعتذر منكم عن بث حلقة الليلة مع العميد الركن تركي المالكي؛ بسبب ارتباطه الطارئ الذي أخّر وصوله من مهمة خارج المملكة.. كل الشكر لكم”.

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