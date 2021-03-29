الكويت تجدد تأييدها لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

جدد مجلس الوزراء الكويتي التأكيد على استعداد دولة الكويت للتعاون مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يوم السبت الماضي، واللتين سيجري إطلاقهما قريبًا، بما تشكلان من إضافة مميزة تسهمان في نهضة المملكة، تماشيًا مع رؤيتها التطويرية الشاملة 2030.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية- كونا- فقد أثنى مجلس الوزراء على هاتين المبادرتين اللتين تشكلان انطلاقة جديدة باعتبارهما خارطة طريق طموحة ستسهم في حماية الأرض والطبيعة ومكافحة أزمة المناخ ومواجهة الكثير من التحديات البيئية وحماية البيئة البحرية ستنعكس آثارها الإيجابية على منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، منوهًا إلى أن هاتين المبادرتين تأتيان انطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالًا لجهودها خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين في العام الماضي.

مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن:

كما رحب مجلس الوزراء بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرًا لإنهاء الحرب في اليمن التي تضمنت وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، مؤكدًا بأن هذه المبادرة التي حظيت بتأييد دولي تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى اتفاق سياسي شامل في اليمن، كما أكد مجلس الوزراء بأن إصرار ميليشيا الحوثي على مواصلة الهجمات الإرهابية بعد المبادرة السعودية يؤكد خطورة نهج ميليشيا الحوثي ورفضها للسلام بانتهاك قواعد القانون الدولي.

إدانة استهداف الأعيان المدنية:

وأعرب المجلس عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الحوثية الإرهابية المستمرة على المدنيين والمناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة مؤخرًا، في محاولات استهداف جامعتي نجران وجازان والاعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، وكذلك توجيه زوارق مفخخة مقابل سواحل الحديدة، وبيّن أن هذه الاعتداءات لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية فقط إنما تستهدف الاقتصاد العالمي وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية، كما أعرب مجلس الوزراء عن وقوف دولة الكويت وتأييدها التام للمملكة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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