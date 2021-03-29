شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان بسد احتياج الأكسجين الطبي لوزارة الصحة الأردنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة كورونا «كوفيد 19» .

وبناء على التوجيه الكريم سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، إضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك امتدادا للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأشقاء في الأردن.

من جهة ثانية بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وقال الملك «علمنا بنبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون».

إلى ذلك بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».