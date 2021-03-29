إدراج مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته على جدول أعمال الشورى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الهيئة العامة بمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته إلى جدول أعمال الشورى، وذلك خلال اجتماعها برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ عن بعد أمس.

موافقات الشورى

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح تعديل المادة (الـ169) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ.

كما قررت خلال اجتماعها الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وأحالت الهيئة العامة في الاجتماع تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام البريد.

يذكر أن نظام مجلس الشورى وبناء على مادته الـ21 تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس ونائبه ومساعده ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.

من جهة أخرى نظم مجلس الشورى أمس، حملة لتلقي لقاح فيروس كورونا لأعضائه ومنسوبيه في مقر المجلس، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بالعيادة الطبية في مجلس الشورى، حيث تتيح هذه الحملة تلقي اللقاح لجميع أعضاء ومنسوبي المجلس الراغبين في تلقي اللقاح.

حملة تطعيم شاملة

وتلقى أعضاء المجلس ومنسوبوه الجرعة الأولى من اللقاح، تحت إشراف كادر طبي من العيادة الطبية في مجلس الشورى، وفقا للإجراءات المتبعة، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء والمحافظة على صحة منسوبي مجلس الشورى كافة.

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