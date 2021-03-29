دورة لتطوير أساليب أداء لجان المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام مجلس شؤون الأسرة عبر الاتصال المرئي دورة تدريبية بعنوان (القيادة التنفيذية) لتطوير أساليب الأداء العام للعاملين في لجان شؤون الأسرة بالمناطق وتعريفهم بالإجراءات والخطوات المرتبطة بتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، وآلية تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص. وتهدف الدورة إلى التعريف بالأدوار والمسؤوليات بين المجلس ولجان المناطق، تحديد التحديات والمشكلات التي تواجه اللجان بالمناطق، وتقديم الحلول المناسبة، إكساب مهارة بناء وقيادة فرق العمل، تطوير قدرات المشاركين في إعداد التقارير والتوثيق، وتحسين استراتيجيات مواجهة تحدي التوقعات الخارجية، فضلا عن التعريف بمنهجية تصميم وتنفيذ المبادرات، وتصميم الخطط التنفيذية.



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