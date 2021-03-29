شكرا لقرائتكم خبر الجامعات المعتمدة شرط ابتعاث المعلمين.. ورسوم الإيفاد يتحملها الدارسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خطتي الإيفاد والابتعاث لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للأعوام الثلاثة المقبلة؛ اعتبارا من الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ، وذلك انطلاقا من توجهات وزارة التعليم نحو تطوير قدرات منسوبيها ودعمهم للقيام بأدوارهم الفاعلة التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكدت وزارة التعليم على كل قطاعات جهاز الوزارة، وجميع الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم بمناطق ومحافظات المملكة؛ الالتزام بالشروط والضوابط والتخصصات المعلنة في خطتي الإيفاد والابتعاث وعدم تجاوزهما، والرفع بترشيحات منسوبيهم للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عبر الخدمة الذاتية في نظام فارس، ووفق سلسلة الاعتمادات والجدول الزمني لكل من البرنامجين.

ويأتي اعتماد خطتي الإيفاد والابتعاث ضمن برنامج التأهيل الأكاديمي لشاغلي الوظائف التعليمية القائم على دعم الموضوعات النوعية ذات العلاقة بأولويات التعليم وتلبية احتياج منسوبيه، وتهيئة فرص الإيفاد والابتعاث للدراسة داخل وخارج المملكة؛ لرفع كفاءة شاغلي الوظائف التعليمية وتنمية معارفهم ومهاراتهم وتجاربهم بما يتناسب مع احتياجات الوزارة ومنسوبيها.

شروط برنامج الإيفاد:







أن يكون القبول نهائيا غير مشروط



إرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا



ألا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرا وفقا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية



أن يجتاز المرشحون المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابعين لها



أن يجتاز المرشحون المقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه



ألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة



شروط الابتعاث للدراسة في الخارج