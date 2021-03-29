شكرا لقرائتكم خبر الجامعات المعتمدة شرط ابتعاث المعلمين.. ورسوم الإيفاد يتحملها الدارسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت وزارة التعليم على كل قطاعات جهاز الوزارة، وجميع الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم بمناطق ومحافظات المملكة؛ الالتزام بالشروط والضوابط والتخصصات المعلنة في خطتي الإيفاد والابتعاث وعدم تجاوزهما، والرفع بترشيحات منسوبيهم للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عبر الخدمة الذاتية في نظام فارس، ووفق سلسلة الاعتمادات والجدول الزمني لكل من البرنامجين.
ويأتي اعتماد خطتي الإيفاد والابتعاث ضمن برنامج التأهيل الأكاديمي لشاغلي الوظائف التعليمية القائم على دعم الموضوعات النوعية ذات العلاقة بأولويات التعليم وتلبية احتياج منسوبيه، وتهيئة فرص الإيفاد والابتعاث للدراسة داخل وخارج المملكة؛ لرفع كفاءة شاغلي الوظائف التعليمية وتنمية معارفهم ومهاراتهم وتجاربهم بما يتناسب مع احتياجات الوزارة ومنسوبيها.
شروط برنامج الإيفاد:
- أن يكون القبول نهائيا غير مشروط
- إرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا
- ألا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرا وفقا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية
- أن يجتاز المرشحون المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابعين لها
- أن يجتاز المرشحون المقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه
- ألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة
شروط الابتعاث للدراسة في الخارج
- أن يكون القبول في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالميا
- أن يكون القبول نهائيا غير مشروط لمن تخصصه لغة إنجليزية، أو لمن حصل على مؤهله من خارج المملكة شرط معادلته
- أن يكون القبول والخطة الدراسية مترجمين ومعتمدين ومصدقين من الملحقية التعليمية
- أن تتضمن خطة الدراسة مواد منهجية دراسية، إضافة إلى البحث والرسالة
- أن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية بجهاز الوزارة لدراسة درجتي الماجستير والدكتوراه
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعات المعتمدة شرط ابتعاث المعلمين.. ورسوم الإيفاد يتحملها الدارسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.