ضبط مواطنين أطلقا النار داخل تجمع مخالف للاحترازات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة المنطقة الشرقية على شخصين أطلقا النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما داخل تجمع مخالف لاحترازات كورونا

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعا في قرية العليا مخالفا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19) ولائحة الحد من التجمعات، وطبقت العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

كما تم القبض على شخصين أطلقا النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، ومواطن ثالث وثق ذلك ونشره في مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.