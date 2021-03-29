تسجيل 541 إصابة بكورونا وشفاء 357 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس541 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي357 حالة، ووصول عدد الحالات النشطة 4906 حالات منها 674 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 388866 حالة وحالات التعافي 377304 حالات، في حين بلغت حالة الوفاة 6 حالات، ليصل الإجمالي إلى 6656 حالة، كما أجري 48775 فحصا مخبريا جديدا. ودعت الصحة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة أفراد المجتمع للوصول جميعا إلى بر الأمان بإذن الله، حاثة على المبادرة للتسجل في تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا. إجمالي الحالات الإصابات 388,866 الوفيات 6,656 حالات التعافي 377,304 وفيات جديدة 6 حالات نشطة 4,906 إصابات جديدة 541 شفاء جديدة 357 فحصا مخبريا جديدا 48,775 حالة حرجة 4,906

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