تسجيل 541 إصابة بكورونا وشفاء 357 حالة

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ودعت الصحة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة أفراد المجتمع للوصول جميعا إلى بر الأمان بإذن الله، حاثة على المبادرة للتسجل في تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا.
إجمالي الحالات
الإصابات 388,866
الوفيات 6,656
حالات التعافي 377,304
وفيات جديدة 6
حالات نشطة 4,906
إصابات جديدة 541
شفاء جديدة 357
فحصا مخبريا جديدا 48,775
حالة حرجة 4,906
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