إغلاق 14 مسجدا بعد ثبوت إصابات كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 14 مسجدا موقتا في 5 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 50 يوما 396 مسجدا، تم فتح 381 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة، 6 مساجد في منطقة مكة المكرمة رصدت 6 حالات إصابة بها، و3 مساجد بمنطقة الرياض رصدت 3 حالات إصابة بها، و3 مساجد بمنطقة الحدود الشمالية رصدت 3 حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بالمنطقة الشرقية رصدت حالة إصابة واحدة في كل منهما. وأشارت إلى إعادة فتح 8 مساجد، 4 بمنطقة القصيم و3 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.



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