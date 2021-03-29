شكرا لقرائتكم خبر في 2020: الشرقية الأقل زواجا وطلاقا.. والجوف الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شف تقرير حديث صادر عن الهيئة

العامـة للإحصـاء عـن حـالات الـزواج والطلاق للسـكان عموما وللسـعوديين

خصوصا للعـام الماضـي، حيث أظهر زيـادة في إجمالي عـدد صكوك الطلاق

التي وقعت في 2020 م عن العام السابق 2019 بنسبة 12.7 % في عام 2020 في

حين ارتفع أيضا إجمالي عقود الزواج لذات الفترة الزمنية بنسبة 8.9 %، إذ يلاحظ أن الأشهر التي شهدت فرض منع التجول الكامل خلال 2020 شهدت أقل معدلات للط الق وأيضا للزواج.

وبشأن التوزيع العددي لصكوك الطلاق وعقود الزواج، ففي حين بين التقرير وجود فارق كبير بين عدد عقود الزواج وصكوك الطلاق في حال كان الطرفان سعوديين لصالح عقود الزواج بأكثر من ضعف العدد.

وفي حين أشار التقرير إلى تصدر الجوف لمعدلات الزواج لكل 1000 من السكان السعوديين( 15 سنة فأكثر) بـ 18.69 %، ثم الحدود الشمالية 12.56 %، ثم حائل 12.23 %، أظهر أن الجوف أيضا سجلت أعلى معدل للطلاق لكل 1000 من السكان السعوديين بـ 5.07 %، تلتها حائل بمعدل 4.47 %، وأخيرا الحدود الشمالية بـ 4.42 %.

أما المناطق التي سجلت أقل معدلات الزواج لكل 1000 من السكان السعوديين فكانت الشرقية بـ 7.92 %، ثم مكة بـ 8.67 %، تليها الرياض بـ 8.72 % وكانت أدنى معدلات الطلاق لكل 1000 من السكان السعوديين في جازان بـ 2.50 % تليها الباحة والشرقية بـ 2.84%.