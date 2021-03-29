شكرا لقرائتكم خبر مواطن يكشف توصيل طريق لمنزل بمكة بتكلفة 15 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تداولت وسائل التواصل الاجتماعي إيصال طريق لمنحة أرض بالعاصمة المقدسة بتكلفة تصل إلى 15 مليون ريال، أشار المجلس البلدي بمكة المكرمة إلى أنه وقف على المنحة والطريق الموصول إليها، وتحقق له بعد المعاينة والوقوف على أرض الواقع، أن الطريق وما به من أعمال تكسير وشق للجبال يكلف ملايين الريالات، لافتا إلى أنه سيعمل خطوات وإجراءات عدة منها مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة ومعرفة كل تفاصيل المنحة وطلب ميزانية مشروع الطريق.

وأوضح عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي لـ»مكة» أن المجلس يهتم بكل ملاحظات المواطنين الواردة إليه، أو حتى ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك تفاعل بشكل مباشر مع قضية تكلفة الطريق الموصل إلى المنحة، والذي تقدر ميزانيته بملايين الريالات، مضيفا أن المنحة الواقعة في حي وادي جليل قد أعطيت لمواطن قبل بضع سنوات ضمن منح أخرى لمواطنين، والطريق الذي تعكف على تنفيذه الأمانة منذ أكثر من عام يستفيد منه مواطن واحد فقط.

ولفت إلى أنه عوض عن هذه التكاليف العالية لشق الطريق وإيصاله لمنزل المواطن، لو تم تعويضه بمنحة أرض في مخطط آخر كولي العهد مثلا لتوفرت هذه الملايين بحيث تصرف لمشاريع أخرى.

وأبان أن المجلس غير معترض على إيصال الطريق للمواطن، ولكن كان الأولى بهذه الميزانية أحياء أخرى تفتقر إلى البنية التحتية فيها بدلا من خدمة مواطن واحد، ولا سيما أن المجلس لديه مطالبات من نحو 30 مواطنا منذ سنوات بعمل طرق في مخطط الخضراء، والأمانة ردت من جانبها أن هذه الطرق تكلف ميزانية عالية.