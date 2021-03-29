شكرا لقرائتكم خبر الأول عالميا.. مطار الرياض يزود موقعه الالكتروني بتقنيات لغة الإشارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إحدى الشركات الرائدة بمجال تطوير وسائل التكنولوجيا اللازمة لمساعدة الأشخاص الصم وضعاف السمع حول العالم، عن تعاونها مع مطارات الرياض لتزويد الموقع الالكتروني الخاص بمطار الملك خالد الدولي في المملكة بتقنيات لغة الإشارة لخدمة ذوي الإعاقة السمعية والصم، ليكون بذلك أول مطار على مستوى العالم يطبق تقنيات لغة الإشارة على موقعه الالكتروني.

ولغرض تقديم تقنيات لغة الإشارة على موقعها، تعاونت شركة مطارات الرياض مع فريق عمل من الصم والسامعين بالشركة الحائزة على عدد من الجوائز العالمية والإقليمية في ابتكاراتها المتخصصة بالتقنيات المساندة للصم، وطورت بالإضافة لذلك عددا من التقنيات التي تتيح العديد من وسائل التواصل الاجتماعي بلغة الإشارة مثل صفحات فيس بوك وتويتر.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة محمود الدراوشة «إن التقديرات الرسمية لعدد الصم وضعاف السمع في السعودية تتراوح ما بين 700 ألف ومليون شخص، وفي الوطن العربي 13 مليون شخص، ولذلك؛ وجد هذا التعاون مع مطار الملك خالد الدولي لتزويد موقعه الالكتروني بتقنيات لغة الإشارة، ليكون بذلك أول مطار في العالم يزود موقعه بهذه الخدمة لمساعدة الصم وضعاف السمع من حول العالم الذين يعانون بصمت في فهم المعلومات والوصول للخدمات على المواقع الالكترونية كغيرهم من أبناء المجتمع، وذلك لأن أكثر من 80% منهم يستخدمون لغتهم الأم وهي الإشارة للتواصل بدلا من اللغة المكتوبة التي لا يجيدها الغالبية».

وبإمكان زوار موقع مطار الملك خالد الدولي الآن تشغيل هذه الخدمة عن طريق الضغط على أيقونة الصم على الموقع.