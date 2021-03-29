فريق متخصص من دارة الملك عبدالعزيز يوثق مزارع الورد الطائفي

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وتضمنت الجولة العديد من المواقع السياحية في أكثر من 20 موقعا سياحيا بالمحافظة، ومنها الهدا والشفا والمخاضة، ووادي وج، والمثناة، ووادي الغديرين، والبني، والحدبان، والمنطقة التاريخية، بوسط البلد، وقصر شبرا التاريخي.
وخرجت الجولة التوثيقية بـ11 لقاء ومقابلة مع عدد من كبار السن والمزارعين والنحالين والمهتمين بزراعة الورد من أبناء الطائف.
وأوضح منسق الجولة التوثيقية بالدارة علي العنزي أن الهدف من الجولة معرفة تاريخ الطائف من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن المقابلات الشفوية كانت بواقع 15 ساعة تسجيلية مع المهتمين بزراعة الورد من الأعيان وكبار السن.
وأبان أن الجولة تضمنت توثيق صناعة الورد الطائفي بمختلف مراحله بدءا من المزارع، وتسويقه، وصولا إلى آخر مراحل التعبئة والتقطير.
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