مذكرة لمعالجة قضايا العنف الأسري وتطوير مراكز حماية الضحايا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التنسيق بين الجهتين في دعم حماية حقوق الإنسان، خصوصا ما يتعلق بالأسرة، وتنفيذ برامج توعوية للحد من العنف الأسري في المجتمع، والمحافظة على الجوانب النفسية للمعنفات، وقعت هيئة حقوق الإنسان وجمعية مودة الخيرية أمس في مقر الهيئة بالرياض، مذكرة تفاهم، حيث وقعها رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة لولوة بنت نواف. ووفقا للمذكرة تعمل الجمعية على تقديم الدعم الفني لإنشاء جمعية مستقلة لمعالجة قضايا العنف الأسري، والعمل على تطوير المراكز المتخصصة بتوفير الحماية للضحايا، وإضافة فئة العنف الأسري كفئة مستهدفة جديدة في استراتيجية الجمعية. من بنود مذكرة التعاون:





تعمل الجمعية على تقديم الدعم الفني لإنشاء جمعية مستقلة لمعالجة قضايا العنف الأسري.



العمل على تطوير المراكز المتخصصة بتوفير الحماية للضحايا.



إضافة فئة العنف الأسري كفئة مستهدفة جديدة في استراتيجية الجمعية.



دراسة المقترحات التي تقدمها الجمعية فيما يتعلق بتطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالأسرة.



المشاركة في الأبحاث والدراسات ذات الصلة بمراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالقضايا الأسرية.



الحضور والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات التي يقيمها أي من الطرفين وتختص بمعالجة قضايا الأسرة.



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