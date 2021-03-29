شكرا لقرائتكم خبر العدل تدشن الإصدار الرابع لشروحات الخدمات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة العدل الإصدار الرابع من الدليل المرئي لشروحات الخدمات الالكترونية، متضمنا شرح أكثر من 50 خدمة عدلية، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وتلبي جميع متطلباتهم في القطاعات العدلية كافة، من خلال خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

ويتميز الإصدار الرابع للدليل المرئي لشروحات الخدمات الالكترونية بوجود شروحات مرئية تفصيلية لأكثر من 50 خدمة عدلية وفق قوالب إبداعية تفاعلية، تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة ومعرفة خطواتها بكل يسر وسهولة.

5 أقسام رئيسة

ويتضمن الإصدار الرابع لدليل الخدمات العدلية 5 أقسام رئيسية، هي القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح، ففي قطاع القضاء، قدم الدليل شروحات لـ27 خدمة قضائية، منها طريقة الترافع المرئي والتقاضي الالكتروني، وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية، وطريقة الترافع الكتابي عبر خدمة التقاضي الالكتروني، والتقاضي الالكتروني للقضايا التجارية، وغيرها من الخدمات.

وتناول الإصدار الجديد للدليل العدلي شرح وبيان خدمات التنفيذ المختلفة، مثل الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات الكترونيا، خطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وإضافة سند لأمر واعتماده من قبل الدائن، وكيفية المشاركة في المزاد الالكتروني، خدمة تحويل مبلغ محجوز للمنفذ ضده، وإجراءات طلب إعادة تطبيق الإجراءات القضائية.

أما قطاع التوثيق فقد استعرض الدليل مجموعة من الشروحات لعدد من الخدمات، مثل كيفية إصدار وكالة الكترونية، وكيفية الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الكترونيا، دون زيارة كتابة العدل، وطلب خدمة الإفراغ العقاري من الموثقين، وطلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، وغيرها من خدمات قطاع التوثيق.

خدمات الصلح

كما تناول الدليل بيان الكثير من خدمات الصلح، منها على سبيل المثال خطوات طلب الصلح الكترونيا عبر منصة تراضي والاستعلام عن حالة طلب الصلح الكترونيا، والاستعلام عن وثيقة الكترونيا عبر منصة تراضي، إضافة إلى شرح عدد آخر من الخدمات المختلفة عبر بوابة ناجز.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت عددا من الخدمات الالكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

من الخدمات القضائية:







طريقة الترافع المرئي



التقاضي الالكتروني



طلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية



طريقة الترافع الكتابي عبر خدمة التقاضي الالكتروني



التقاضي الالكتروني للقضايا التجارية



من خدمات التنفيذ: