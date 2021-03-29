تغريم مقاولين مخالفين في نجران 650 ألف ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لارتكابهم 53 مخالفة بمواقع مختلفة في المنطقة، غرمت أمانة منطقة نجران عددا من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية مبلغ 654 ألف ريال خلال الربع الأول من 2021م. وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن المختصين بالأمانة يقومون بالمتابعة والمعاينة ورصد المخالفات على المقاولين المنفذين وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وفقا لنوع المخالفة ووضع الحلول المناسبة لها. وأوضح مدير تنسيق المشاريع ورخص الحفريات المهندس كرحان آل هتيلة أن المخالفات المرصودة تم تطبيقها على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات البنى التحتية بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة. من جهة ثانية تفقد وزير النقل المهندس صالح الجاسر عددا من مشروعات الوزارة بمنطقة نجران، وذلك ضمن الجولات التفقدية الميدانية التي يقوم بها من أجل الاطلاع على جودة الطرق وخدماتها، والوقوف على أهم الأعمال التي يجري تنفيذها عليها.

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